РКЦ на Седмим стретнуцу ветеранох фолклору у Зворнику

ЗВОРНИК – Всоботу, 20. мая, ветеранє Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду участвовали на Седмим медзинародним стретнуцу ветеранох фолклору „Седми пут се коло виє у Зворнику поред Дрине” у Зворнику, на хторим участвовали културно-уметнїцки дружтва зоз Сербиї, Чарней Гори и Републики Сербскей.

Ветеранє зоз РКЦ одтанцовали хореоґрафию „Танци з Войводини”, руководителька Марияна Мункачи Сивч, на гармоники их провадзел Давор Сабо.

Госцох привитали домашнї члени АНИП „Зворничко коло” у Основней школи „Святи Сава”, а програма отримана у Рекреативно-спортским центру у Зворнику, дзе ше у танцу и шпиванки, єдни за другима, зменьовали ветеранє зоз двацец и єдного културно-уметнїцкого дружтва у народним облєчиве зоз свойого краю.

Скорей официйней програми учашнїки ше организовано прешейтали по городзе и нащивели културно-историйни памятнїк зоз часу Кральовини Югославиї Поджемни город Карадьордьовичох „Камена девойка” у Малим Зворнику.

После концерту шицки фолклораше ше предлужели дружиц у Святочним салону „Виктория” у месце Каракай (Република Сербска), насампредз зоз приємнима домашнїма зоз хторима и почерали пригодни дарунки.