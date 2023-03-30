РКЦ на Стретнуцу ветеранох фолклору у Житишту

ЖИТИШТЕ – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду участвовала на 25. Стретнуцох ветеранох фолклору Сербиї „Споменар” у Житишту.

На манифестациї, хтора ма ревиялни характер, ветеранє зоз РКЦ наступели зоз нову хореоґрафию „Танци з Войводини”, руководителька Марияна Мункачи Сивч, а на гармоники их провадзел Давор Сабо.

Традицийне Стретнуце ветеранох фолклору „Споменар” у Житишту того року отримане 25. раз, а почало всоботу 11. марца и будзе тирвац по 8. април каждей соботи. Концерти починаю на 19:30 годзин у Доме култури у Житишту, а трецего вечара окрем ветеранох РКЦ зоз Нового Саду ище участвовали фолклораше зоз Опова, Панчева, Александрова, Зренянину и Падинскей скели.

После концерту у мотелу „Meat trade” у Житишту додзелєни подзекованя представнїком културно-уметнїцких дружтвох и вечар предлужени у приємним друженю.