РКЦ на Стретнуцу ветеранских фолклорних ансамблох у Маґличу

МАҐЛИЧ – На Трецим стретнуцу ветеранских фолклорних ансамблох „Бела вило на тебе ми криво”, хторе було всоботу, 22. априла у Маґличу, участвовали и члени Фолклорней ґрупи ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду.

Стретнуце орґанизовало КУД „Дюра Якшич” зоз Маґличу и госцох крашнє привитали у Доме култури. После краткого предиху шицки учашнїки у народним олєчиве прешейтали по главней улїци у формованим дефилеу. Дефиле привитани на платоу у центре места, при церкви св. Лазара, дзе ше кажде Дружтво фотоґрафовало и дзе ше шицки ветеранє влапели до заєднїцкого кола.

Ветеранє зоз РКЦ наступели зоз хореоґрафию „Руски танци”, хореоґрафа Миломира Шайтоша, а на Стретнуцу участвовали и фолклораше зоз Младенова, Лединцох, Беочину, Зренянину, Шабцу, Бачкей Тополї и домашнї зоз Маґличу.

После концерту додзелєни подзекованя представнїком културно-уметнїцких дружтвох и вечар предлужени у приємним друженю.