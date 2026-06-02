РКЦ на X стретнуцу фолклорашох у Зворнику

ЗВОРНИК – Всоботу, 30. мая, ветеранє Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду участвовали на X Стретнуцу ветеранох и рекреативцох у Зворнику у Босни Герцеґовини, на хторим участвовали ветеранє фолклору зоз 14 городох зоз Босни и Герцеґовини и Сербиї.

Госцох сердечно привитали домашнї члени АНИП Зворничко коло у Основней школи Святи Сава, а програма почала зоз шветочним дефилеом учашнїкох по илїцох у городзе и зоз танцованьом заєднїцкого кола у центре. Потим ше на платоу опрез Касини на концерту у танцу и шпиванки, єдни за другима, зменьовали ветеранє зоз Нового Саду, Шимановцох, Якова, Сримскей Митровици, Братунцу, Милича, Лопарох, Вареша, Бачкого Ґрадишта, Ужица, Севойна Баїней Башти, Палох и Зворнику.

Ветеранє зоз РКЦ одтанцовали хореоґрафию Раковецки кручени, руководителька Марияна Мункачи-Сивч, а концерт закончени зоз заєднїцким колом до хторого ше влапели шицки учашнїки.

Скорей официйней програми ветеранє Руского културного центру ше организовано прешейтали по городзе, прешли на други бок рики Дрини и нащивели културно-историйни памятнїк зоз часу Кральовини Югославиї Поджемни город Карадьордьовичох „Камена девойка” у Малим Зворнику.

После концерту шицки фолклораше ше предлужели дружиц у Ресторану Новак у месце Каракай, насампредз зоз приємнима домашнїма зоз хторима и почерали пригодни дарунки.