РКЦ отрима Рочни концерт

НОВИ САД – У Руским културним центре (Йована Суботича 8), вчера, 13. новембра отримана схадзка Управного одбору.

На Дньовим шоре були штири точки, а слова було о функционованю РКЦ и о новонасталих обставинох.

Прилапена Одлука директора же би ше до просторийох РКЦ могло войсц и затримовац лєм зоз членску карточку, а же би на рижни подїї, концерти, роботнї, вистави и подобни змисти яки ше орґанизує у РКЦ могли войсц шицки нащивителє.

Тиж було слова и о контракту хтори треба обновиц зоз Городску управу за маєток и маєтково-правни одношеня за хаснованє часци будинка хтора ше находзи на Йована Суботича число 10. Бешеди було и о роботох на оправяню и отримованю просторийох РКЦ.