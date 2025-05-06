На штварток премиєра представи у РКЦ

НОВИ САД – На штварток, 8. мая у Руским културним центру (РКЦ) будзе виведзена премиєра представи „Чарни лебед” по мотивох драмского тексту истей назви Звонимира Павловича хтори за сцену адаптовал и режирал Славко Винаї.

Представу у чечуцей сезони 2024/25. поставел ансамбл Драмского студия РКЦ-а на чесц 70-рочнїци од народзеня значного театралного творителя чийо мено нєшка ноши – Драмски студио „Звонимир Павлович”.

Представа почнє точно на 20 годзин, а уходнїца кошта 200 динари.

У представи „Чарни лебед” бавя Марина Хома, Иґор Горняк и Славко Винаї хтори и автор сценоґрафиї. Автор музики Йован Бєлица, а инспициєнтка Ася Папуґа.

Представа „Чарни лебед” поставена у рамикох проєкту РКЦ-а „Звонимир Павлович 70“ хтори ше реализує дзекуюци финансийней помоци Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї и Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национани меншини – заєднїци.