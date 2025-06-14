Фолклорни ансамбл РКЦ госцує на „Танцуй, танцуй”

ҐЛОЖАН – Нєшка, 14. юния, будзе 53. Словацки фолклорни фестивал Танцуй, танцуй, на хторим буду отримани концерти шпивацких ґрупох, народних ансамблох и танєчних ґрупох. Участвує и фолклорни ансамбл Руского културного центра.

Фестивал „Танцуй, танцуй” почина на соботу на 13 годзин зоз змагательним концертом шпивацких ґрупох, потим од центра места руши шветочни дефиле, а од 17:30 почнє змагательни концерт фолклорних ансамблох. Потим шлїдзи ревиялна часц вечара кед наступи и виводзацки фолклорни ансамбл Руского културного центра з Нового Саду.

У рамикох Фестивалу буду орґанизовани рижни провадзаци змисти, так на штварток будзе отворена самостойна вистава Карола Бартоша Здогадованє на 1975. рок, а на пияток будзе Вечар словацкей музики. На соботу Здруженє женох Словенка з Ґложану порихта виставу фартухох, а будзе и вашар народней творчосци и вистава роботох ґложанских подобових уметнїкох. На нєдзелю на Ґала концерту наступи КПД Єднота з Ґложану и Фолклорни ансамбл Кокаван зоз Кокави на Римавици зоз Словацкей.

Фестивал орґанизую Национални совит Словацох у Сербиї, Завод за културу войводянских Словацох, Општина Бачки Петровец, Месна заєднїца Ґложан и КПД Єднота з Ґложану.