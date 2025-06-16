Новосадски РКЦ будзе участвовац на 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА) – На найстаршим фолклорним фестивалу у Словацкей, 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку, хтори того року будзе 20. и 21. юния, наступи и виводзацки фолклорни ансамбл зоз Руского културного центра Нови Сад.

Новосадски фолклораше наступя на пияток и соботу, 20. и 21. юния, на бини у амфитеатру у Свиднїку, як госцуюца танєчна ґрупа, попри Академиї уметносци и култури Ужгород зоз України зоз иножемства.

До Свиднїку у Словацкей новосадски виводзацки фолклорни ансамбл одпутує у орґанизациї Союзу Руснацох Українцох Сербиї, партнерскей орґанизациї Союзу Русинох-Українцох Словацкей хтори главни орґанизатор того фестивала.