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Новосадски РКЦ будзе участвовац на 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку

автор В. Вуячич/ М. М. Цап
автор В. Вуячич/ М. М. Цап 15 Опатрене

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА) – На найстаршим фолклорним фестивалу у Словацкей, 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку, хтори того року будзе 20. и 21. юния, наступи и виводзацки фолклорни ансамбл зоз Руского културного центра Нови Сад. 

Новосадски фолклораше наступя на пияток и соботу, 20. и 21. юния, на бини у амфитеатру у Свиднїку, як госцуюца танєчна ґрупа, попри Академиї уметносци и култури Ужгород зоз України зоз иножемства.

До Свиднїку у Словацкей новосадски виводзацки фолклорни ансамбл одпутує у орґанизациї Союзу Руснацох Українцох Сербиї, партнерскей орґанизациї Союзу Русинох-Українцох Словацкей хтори главни орґанизатор того фестивала.

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