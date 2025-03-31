РКЦ на Стретнуцу ветеранох фолклору у Житишту

ЖИТИШТЕ – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) зоз Нового Саду участвовала на 27. Стретнуцох ветеранох фолклору Сербиї Споменар у Житишту.

На манифестациї, хтора ма ревиялни характер, ветеранє зоз РКЦ всоботу, 29. марца наступели зоз нову хореоґрафию На танцу, руководителька Марияна Мункачи Сивч, а на гармоники их провадзел Давор Сабо.

Традицийне 27. Стретнуце ветеранох фолклору Споменар у Житишту, хторе промовує народну шпиванку, танєц и традицию, а наступи културно-уметнїцких дружтвох оживюю богате културне нашлїдство нашого краю, того року почало всоботу, 22. марца и будзе тирвац по 5. април каждей соботи. Концерти починаю на 19:30 годзин у Доме култури у Житишту.

Другого вечара, хтори отворела пририхтуюца ґрупа КУД Милан Мича Сучевич зоз Житишта, окрем ветеранох Руского културного центра зоз Нового Саду ище участвовали КУД ПКБ Падинска Скела, КУД Чиґра Опово, КУД Чиґра Панчево, КУД Бранислав Нушич Борово зоз Горватскей, КУД Банатски Двор зоз Банатского Двору, КУД Младост Алибунар, КУД Александрово зоз Александрова.

После концерту представнїком културно-уметнїцких дружтвох додзелєни подзекованя и вечар предлужени у приємним и веселим друженю.