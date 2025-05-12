На соботу почню театрални роботнї „Театер на дланї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша роботня, зоз циклусу театралних роботньох Театер на дланї, под назву: Основи сценскей бешеди и артикулация гласох на сцени будзе отримана на соботу, 17. мая, у просторийох Дома култури Руски Керестур, з початком на 11 годзин.

Руски народни театер Петро Ризнич Дядя до конца мая планує реализовац циклус театралних роботньох под назву Театер на дланї, як єден зоз способох же би ше стимуловало роботу у театралней уметносци и же би ше подзвигло єй квалитет.

З оглядом на барз слабе одволанє з других местох дзе жию Руснаци, на явну поволанку хтора розписана ище 30. януара, тоти роботнї буду орґанизовани насампредз за дзеци хтори жию у Руским Керестуре и то за возрост од 1. по 4. класу основней школи.

На роботньох буду обезбечени едукаторе, технїчна лоґистика, нєобходни материял за роботу, як и полудзенок и ошвиженє за шицких учашнїкох хтори треба лєм же би пришли.

Проєкт финансийно потримал Буджетски фонд за национални меншини, Министерство култури и Покраїнски секретарият за културу и Национални совит Руснацох.