Роби ше и кед зажимнї

У остатнїх даскелїх рокох конкурси з обласци енерґетскей ефикасносци у значней мири звекшали кладзенє изолациї зоз стиропору на хижи, а потим и фасади.

Ушоренє обисца, билєнє нука або вонка, кладзенє фасади на хижу, роботи хтори актуални през цали рок. У Коцуре єст вецей екипи майстрох хтори ше занїмаю праве з тоту роботу и робя нє лєм у местох општинох Вербас и Кула, алє и у Новим Садзе и Бачкей Паланки. Скоро двацец штири роки з малярску роботу ше занїма Микола Олеар з Коцура, а вєдно з нїм роби и Янез Дудаш. Помагаю им, уж вельо роки, Владимир Шанта и Любо Фирман и вше ище дахто од младших, а остатнїх мешацох то и Янезов син Серґей Дудаш. Вєдно з нїма по тераз вецей млади Коцурци научели малярске ремесло и велї пошли робиц до иножемства, найвецей до Словацкей. Там вецей заробя, алє тоти цо остали ту, остали медзи своїма, нє у цудзим су швеце.

Робота у услужней дїялносци у велькей мири завиши од финансийних можлївосцох людзох, чи можу укладац до ушореня свойого обисца, бо дзеки углавним вше єст. У остатнїх даскелїх рокох конкурси з обласци енерґетскей ефикасносци у значней мири звекшали кладзенє изолациї зоз стиропору на хижи, же би ше зачувало цеплоту у обисцу. На мури ше лїпи стиропор, вец ше кладзе защитну мрежочку, премасцує ше з подлогу и вец за конєчни випатрунок з фасадну емулзию, так же було надосц роботи за малярох.

ТЕРАЗ МОДЕРНИ БЛЯДИ ФАРБИ

– Углавним робиме у местох у нашей општини, ту єст за нас цалком досц роботи, а дакеди робиме и у Новим Саду. Ушорюєме и вонкашньосц и нукашньосц хижох, билїме, ґлетуєме, фарбиме, кладземе изолацию и фасади на хижи, и после нашей роботи нє лєм же обисце красше випатра, алє и лєпши условия за живот. Кед ше на хижу положи и изолацию, такой цеплєйше, а то значи же и рахунки за зогриванє менши – гутори Микола Олеар и додава же прешлого лєта каменєц на подручу општинох Вербас и Кула направел барз вельки чкоди на фасадох. Нє лєм же обил фарбу, даґдзе подзиравел и мрежу котра идзе прейґ стиропору.

Маляре гваря же ше од їх початкох у тей роботи барз вельо того пременєло и кед у питаню материяли, и технїки, и опрема за роботу, и же вше єст цошка нове научиц. Тераз ше фарбу миша з миксером, так же вельо лєгчейше робиц, а кед ше роби вонка барз добре же єст скела, так же робота безпечна и швидше идзе.

Прето през жиму, кед єст менєй роботи, ходза на презентациї хтори у Новим Саду, у готелу Парк, орґанизую продукователє фарбох и других малярских материялох.

– Єден час шицки сцели же би ше им просториї у обисцу обилєло на цмо, а тераз модерни бляди фарби, так же ше на блядо билї хижи и знука и звонка. Хижу звонка нєдобре обилїц на цмо, по фарба пошвидко вибляднє и нє випатра крашнє. За вонкашнї фасади углавним ше хаснує акрилни фасадни материял, а єст и силиконски, з тим же и квалитет и випатрунок исти, розлика лєм у цени, силиконски драгши – гутори Олеар и додава же ше дакеди нука билєло и повали, а тераз велї сцу же би им ше на повалу положело ґипсово плочи, або ше кладзе спущени повали же би ше положело скрити шветла.

Олеар гвари же за тоти роботи треба дакус вецей часу, а и вецей усоглашованя часу роботи и сотрудзованя з другима майстрами, найвецей з електричарами, бо єдни за другима чекаю, же би ше скорей поробело.

КЛАДУ И МАРМОРИНО И ПЕРЛА ДЕКОРАТИВНУ ТЕХНЇКУ

– За нукашнє билєнє просторийох вше модернєйши нови декоративни технїки марморино сахара, хтора дава артистични випатрунох и перла акрилни ґел, хтори нукашнїм муром дава бисерну швицацосц, а обидва можу буц у рижних ниянсох, спрам тон-карти. Понеже нашо домашнї продукователє материялох провадза шицко цо єст нове у тей обласци у швеце, а и сами су иновативни, шицко цо муштериї пожадаю нам доступне, маме зоз чим то направиц – гутори Олеар.

Малярска робота нє лєгка. Роби ше цали дзень на ногох, вельо треба робиц з руками, по рижних температурох. Вельке обтерхованє на ногох кед ше роби з драбини, а и кед ше роби зоз скели, треба мац добру ровновагу бо ше треба виґрабац и зисц, и ношиц дацо у рукох, и буц стабилни и на високим.

– Вельо роки робиме и ми як екипа маме вельке искуство и вельо пракси, и док дацо повеш, уж ци други поможе. Робота вимага вельку физичну кондицию, алє кед ше стално роби, вец ши стално у кондициї.

Дакеди ше идзе вчас, дакеди ше роби длужей, вонка фасади мож робиц до -5 ступнї вжиме и до +30 влєце, так же ше влєце роби або вчас рано або позно вноци, бо так направени материяли, же би ше осушели як треба. Людзе знаю же ми добре робиме, єдни чую од других и вец ше пречує хто як роби, так же маме список порадзених роботох за пейц мешаци у наиходзацим 2024. року. Нашо муштериї нас чекаю, кед повеме же нє можеме такой, вони гваря най придземе док зме годни и вец их ми записуєме на наш список – гутори Микола Олеар и шицким маляром, а окреме тим з Коцура, пожадал успишну роботу у 2024. року, а дзе поробя най будзе крашнє и на задовольство домашнїх.