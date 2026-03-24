Роби Радио „Руски Керестур”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох ознова после 11 рокох почал робиц Радио „Руски Керестур”, затераз лєм експериментално, алє зоз наздаваньом же ше сновательом уда направиц цалодньову програму.

Снователь Радия „Руски Керестур” будзе Руска матка, у процесу же би свой сайт пререґистровали до медия як информативни портал, а потим же би реґистровали и окремни медий радио на фреквенциї ФМ 96,9.

Як дознаваме од предсидателя Националного совиту Руснацох Стевана Самочету, вельку потримовку цалому процесу дал и Национални совит Руснацох, котри вєдно зоз Руску матку подписнїки допису до РЕМ-у за додзельованє фреквенциї, алє з оглядом же РЕМ розформовани уж длукши час, покля ше нє оформи, радио будзе робиц експриментално, як цо робя медиї котри настали одкеди РЕМ розпущени.

Затераз радио роби скрацено лєм по даскельо годзини на дзень, о програмскей шеми и далєй ше будзе старац Владо Джуджар, як нагаднуте, висти буду каждодньово по руски, и даскельораз до тижня по сербски, плановани розгварки зоз визначнима людзми, и представянє литературних творох, а водителька би мала буц Лїляна Кирда.

Руска матка як снователь ше остара за нєобходни административни процедури, по реґистрованю у АПР хторе тиж у процесу, буду конкуровац на конкурс Министерства информованя, насампредз за нову опрему, же би ше радио чул у Коцуре и Кули, бо зоз терашню стару опрему го чуц лєм у Керестуре.