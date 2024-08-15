Роби ше на реконструкциї мосцика при каплїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Водопривредне привредне дружтво „Сиверна Бачка” зоз Суботици окончує подподлну реконструкцию мосцика на Рацмишковим дильове споза каплїчки у Руским Керестуре.

Препущенє, односно мосцик попод хтори прецека вода, з часом, пре чежку механїзацию хтору тамадз превожа польопривреднїки, попукал и постал нєбезпечни.

Роботи почали стреду, 7. авґуста кед ше положело нови бетонски пайпи, а конєц роботох ше обчекує пошвидко, наявюю зоз Водопривредного дружтва.

Пайпи уж поставени, а у плану ище вибетонирац нови мурики, як и нову плочу. Препущенє очкодоване прето же тадзи преходза чежки превозки и механїзация, та попукали кридлово мури и злєгли ше и звалєли цивоводи. Прето було нєобходне интервеновац, а найлєше ришенє було положиц нове препущенє, бо драга фреквентна, гварел руководитель роботней єдинки Вербас Вукашин Радович.

Роботи ше окончує на основу контракту о софинансованю за 2024. рок хтори подписани зоз општину Кула. Єдна часц средствох ше видвоює зоз буджету АП Войводини, а єдна зоз буджету општини Кула, та вкупна вредносц роботох 1.220.000 динари.

Наручитель роботох ЯВП „Води Войводини” з Новго Саду, а окончователь Водопривредне привредне дружтво „Сиверна Бачка” зоз Суботици.

Понеже драга ище єден час будзе заварта алтернативна драга поза дакедишнєй Комбинатовей управи.