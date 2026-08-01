Роби тото цо люби

Купел гармонику и такой ше приключел ґу руским тамбурашом, хтори вежбали у ґаражи Михайла Еделинского. Кед отворени Руски дом, оркестер такой там прешол вежбац. Вежбали ше грац у оркестру, а Мишаней шпивацкей ґрупи и фолклорашом були корепетиторе. То були успишни роки „Петра Кузмяка”, бо ше вежбало и два раз, три раз до тижня, а младих и сцелих людзох хтори з дзеку себе давали на пестованє култури и чуванє свойого идентитета було вельо.

Золтан Дудаш, тераз пензионер, до 2008. року робел у воєним оддзелєню у Бачкей Тополї, а после того року, та по пензию бул наставнїк музичного у основней школи у Новим Орахове и у Чантавире. То було праве занїманє за хторе ше школовал, бо закончел нїзшу музичну школу, напрям гармоника, и штредню музичну школу у Суботици на теорийно педаґоґийним напряме.

– До войска сом пошол 1980. року. Такой треци дзень мойого пребуваня сом почал грац у воєним оркестру, три днї у тижню, у доме ЮНА на класичних иґранкох. Грал сом на синтисайзеру, а у оркестру були и двоме професийни ґитаристи, та сом од нїх вельо научел, а то применюєм и нєшка. У воєним оркестру сом грал по конєц войска, зоз даєднима пайташами зоз войска комуникуєм ище и нєшка, та кажди рок кед идзем на морйо до Оребичу на полуострове Пелєшац, стретам ше зоз пайташом хтори жиє на Корчули. Нашо приятельство тирва од 1980. року. Кед сом ше врацел зоз войска, грал сом у младежских оркестрох у Новим Орахове – гвари Золтан.

Зоз „Петром Кузмяком” є вецей як 35 роки

И попри другей роботи, хтору робел док нє почал робиц як наставнїк музичного образованя, Золи бул порушовач културних активносцох у Новим Орахове. Од 1996. року, кед ше тамбураше у мадярским дружтве сходзели з часу на час, грал на синтисайзеру на културних манифестацийох и водзел Женску шпивацку ґрупу у мадярским дружтве „Ґраца Янош”.

– Активно сом од 1996. року водзел Тамбурови оркестер КУД „Петро Кузмяк” у Новим Орахове и шпивацку ґрупу мадярского дружтва. Од 2000. року сом почал поряднє вежбац у КУД „Петро Кузмяк” у Новим Орахове. Купел сом гармонику, и такой сом ше приключел ґу руским тамбурашом хтори вежбали у ґаражи Михайла Еделинского. Кед бул отворени Руски дом, оркестер такой там прешол вежбац. Вежбали ше грац у оркестру, а Мишаней шпивацкей ґрупи и фолклорашом були корепетиторе. То були успишни роки „Петра Кузмяка”, бо ше вежбало и два раз, три раз до тижня, а младих и сцелих людзох хтори з дзеку себе давали на пестованє култури и чуванє свойого идентитета було вельо. Паралелно сом провадзел, окрем рускей, и мадярску шпивацку ґрупу и фолклор. Зоз „Петром Кузмяком” зме путовали до Словацкей, Мадярскей, Польскей, Горватскей, одвшадзи мам красни памятки и здобути приятельства – приповеда Золтан.

Зоз оркестром, гварел Золтан, знїмани су вецей раз як граю на РТ Войводини, три раз наступали и на живо у емисийох, а маю и ЦД. По нєшка участвовал на шицких руских манифестацийох и програмох. Золтан нє бешедує по руски, алє зна грац коло 300 руски писнї. Кед єден час Юлиян Рамач Чамо приходзел до Орахова помагац Дружтву, Золтан од нього вельо научел о рускей музики, и шицко цо мож, як гвари, научиц од добрих познавательох рускей музики. Таке нє мож научиц у школи. Вельо тиж научел и од Мирона Сивча хтори гармоникаш, як и вон. У чаше кед робел зоз руским тамбуровим оркестром, позберал и мадярски дзеци хтори мали дзеку и слуха грац на тамбурох, та тераз водзи и мадярски оркестер уж штварту ґенерацию. Даскельо роки водзел и ґрупу хтора грала на цитрох, алє ше дзеци баржей опредзельовали за тамбуру.

Ґуґланє друга велька любов Золийови музика на першим месце, алє ма и други интересованя, та є активни член ґуґлашскей екипи „Уметносц” зоз Бачкей Тополї хтора ше змагала у першей лиґи тедишнєй Югославиї, а 1984. року були перши у держави. Змагали ше у велїх державох Европи. Кед ше ґуґлашски клуб загашел, Золи бавел рекреативно. Од 2013. року є стаємни член Бовлинґ екипи „Крупара”, зоз Бачкого Душанова, змагаю ше у Першей сербскей лиґи у хторей єст 11 екипи, Золтанова екипа вше при верху таблїчки, а тераз су на другим месце. Попри тим, Золтан водзи и бовлинґ екипи зоз Нового Орахова,хтори ше змагаю у Бизнис лиґи, а у лиґи єст 8 екипи зоз Суботицкого округу. Ораховчанє у сезони 2024/25. були перши на таблїчки, як и у сезони 2025/26.

Золтан ма вельки успихи и у поєдинєчних змаганьох, и вецей раз бул перши у Бизнис лиґи, а у Першей сербскей лиґи бул на 5 месце. Тераз є од 50 найлєпших на 24 месце. Люби шицки бависка зоз лабду, та бавел и фодбал за пионирох и омладинцох.

– Бовлинґ (ґуґланє) то бависко у хторим ше зоз чежку кулю цилює до 10 бабкох, хтори пошоровани на концу дражки. Циль збиц цо вецей бабки на концу дражки зоз цо менєй руцаньох. Стандардна партия ма 10 фрейми, а резултат ше рахує спрам числа збитих бабкох зоз бонусами шицких 10 зоз першого руцаня, и шицких 10 зоз двох руцаньох. Бависко дава опущеносц, а вимага концентрацию – гвари Золи.

На питанє як посцигує шицко покончиц, Золи одвитує же орґанизованє часу барз важне, шицко треба робиц без хвастаня и нервози. И тото цо найважнєйше, остава му часу за фамелию. Зоз супругу Маґду, хтора му потримовка у шицких интересованьох и роботох, ма три дзивчата, поодавани су, два жию у Орахове, а треца у Нємецкей. Ма и два унуки. Дзивчата нашлїдзели талант од оца и шицки три знаю грац на клавире. Алє то у фамелиї Золтана Дудаша нє чудне. И його оцец и дїдо грали на вецей инструментох, а тиж и бачикове и братняци. Золтан грає на гармоники, синтисайзеру, цитри, а и на старим инструменту зоз штреднього вику хтори ше вола текеролант. Зоз нїм провадзи женску шпивацку ґрупу. Попри шицких активносцох, обрабя и даскельо гектари жеми и трима рогати статок.

Пред двома роками почал грац и у ґрупи „Тварди орех” у хторей их єст штирме, шицки маю вецей як 60 роки. Почали грац пред рок-вечаром ветеранох у Вербаше, пред двома роками. Золтан гвари же було плановане же буду грац лєм на тим вечаре, алє лапела их така носталґия за стару музику же предлужели грац и далєй. Уж два роки шицки поряднє ходза на проби.