РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзельовей Служби Божей, 8. фебруара означени ювилей пароха керестурского о. Владислава Варґи – 45 роки од пошвецаня за священїка.
Млади парохиянє, Валентина Гарди и Андрей Афич парохови подзековали на його пожертвовней душпастирскей роботи.
Дзвончок на нєдзельових Службох будзе за погорену хижу Планчакових.
У Центру св. Йосафати була гуманитарна акция „Робиме добре вєдно” на котрей понукнути лакотки, сувенири и ручни роботи. Циль тей акциї була потримовка роботи Центру Йосафата дзе ше отримую стретнуца и друженя за дзеци и одроснутих.
И далєй ше уписує на Грамоти. Потераз дала 131 фамелия, а руковину плаца 678 фамелиї. Єст ище нагода дац, бо ище буду штири Служби за наших милих покойних у нашей фамелиї, а тиж дац и за тих за котрих нєт хто дац. То єдно зоз 7 дїлох милосердия до души: Молдїц ше за живих и мертвих.