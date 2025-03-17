Робота Националного совиту Руснацох

Национални совит Руснацох, терашнє зволанє котре вошло до трецого року свойого мандату, у наших виданьох зме поряднє провадзели и шицки їх активносци, и шлєбодно можеме повесц же у року за нами посцигли вельо, алє и попри тим же дацо докончене, єст ище вельо цилї и задатки котри розпочати и котри треба привесц ґу концу.

Нє требало би поровновац роботу його одборох, Одбору за образованє, Одбору за културу, Одбору за службене хаснованє язика и писма, и Одбору за информованє. Кажди зоз тих штирох одборох ма власни и иншаки задатки, облапя розлични сфери дружтвеного живота Руснацох у Сербиї, медзитим, заш лєм и їх роботи ше преплєтаю, и муша буц потримовка єдни другим. Попри одборох, ту и два роботни цела котри афирмативно представяю НСР, Роботне цело за науку и Роботне цело за младих.

На самим початку того календарского рока, док подношели звити и плани своєй роботи, у року за нами, односно за наступаюци рок, шицки ше зложели коло єдинственого предкладу же буду вєдно робиц на власней промоциї, односно же буду промововац упис до окрменого виберацкого списку (ОВС), бо по податкох зоз терену велї припаднїки рускей националней заєднїци ище вше нє уписани до ОВС. Нажаль, нєуписаних єст медзи шицкима ґенерациями, єдни нє упутени же цо то, других нє интересує, а треба роздумовац и о младих ґенерацийох котри од виберанкох по виберанки за НСР наполнєли 18 роки. То нови ґенерациї младих, а ту и старши котрих треба позберац, и потолковац им же значне мац право гласа и значне буц єден з тих котри будзе одлучовац о найвисшим орґану рускей националней заєднїци на тих просторох. Руснаци, информуйце ше, упишце ше до ОВС!

Спатраюци роботу НСР у року за нами, треба визначиц и похвалїц же наисце робели вєдно, нащивели локални самоуправи у Кули, Вербаше, Новим Садзе, Жаблю, Бачкей Тополї и Шидзе. На спомнутих стретнуцох бешедоване о проблемох з котрима ше руска заєднїца стрета у тих штредкох.

Кед слово о финансийох, вше би могло вецей, алє одбори добре функционовали, и намагали ше цо праведнєйше розподзелїц буджет з котрим розполагали. Одбор за културу по своїм Конкурсу за манифестациї зоз Календара репрезентативних манифестацийох розподзелєл милион и 350 тисячи динари. На єдней зоз нєдавней схадзки окончели и анализу манифестацийох котри финансую, и заключели же єст тоти котри ше наисце визначую, алє и дзепоєдни манифестациї на котрих би поробиц и о котрих би посовитовац орґанизаторох, бо обачлїве же ше траци квалитет. Попри тих пенєжох, Одбор за културу мал ище средства котри наменково видвоєни за роботу Подручних канцеларийох по наших местох, помогли и роботу других здруженьох, та одход на манифестациї до Петровцох и Миклошевцох у Републики Горватскей, алє уж традицийно финансовани и семинари за фахових руководительох з наших местох. Усовершованє фахових руководительох наисце значне, як поведзене исти руководителє можу участвовац з рока на рок, бо ше на семинарох нє буду повторйовац теми, док попри тим, поволани и шицки фахово руководителє котри ище нє участвовали, або ше обаваю приявиц.

Одбор за образованє мал найвекши и найвецей задатки пред собу. У року за нами оформели виборну наставу по руски у Суботици. На таку вельку роботу подняли ше вєдно, нащивели Школску управу у Зомборе дзе достали дошлєбодзенє, потим школу у Суботици, пренашли учительку, анкетовали родичох, и так удатно оформена ґрупа руских дзецох котри уча руски язик у тим штредку. Од нєсполнєтих планох остало оформиц чисти ґрупи по руски, а мишани ґрупи по возросту у предшколских установох у Коцуре и Дюрдьове. Цо ше дотика Коцура робели, ходзели, думали же ше им и удало покончиц, медзитим як найвекши проблем остал нєдостаток простору, або нєдостаток дзеки и порозуменя. Важни факт же таки предклад як добри препознали и родичи котри ше уж вияшнєли же су заинтересовани. Попри тим, значни крочаї направени и по питаню друкованя руских учебнїкох, медзи котрима велї були дефицитарни. Кед ше дотхнєме финансийох, Одбор за образованє у прешлим року кус вецей як 900 тисячи динари розподзелєл за стипендиї предшколцом, школяром основней школи, школяром ґимназиї и студентом на Оддзелєню за русинистику, як и за змесценє у интернату керестурскей школи. Попри тим, Одбор за образованє опредзелєл средства за вецей стретнуца руских школярох, путованє 8. класох до Словацкей, Лєтну школу у Попрадзе и други активносци з котрима промоване образованє на руским язику.

Одбор за службене хаснованє язика и писма розполагал зоз 70.000 динарами з котрима помогнута робота Подручних канцеларийох.

Одбор за информованє розполагал зоз 350 тисячи динарами, уж традицийно обезпечел опрему за нашо руски редакациї телевизиї, радия и новинох, алє и помогнул НАР-ов проєкт.

Роботне цело за младих 380 тисячи розподзелєло по конкурсу за осем проєкти младих Руснацох, док Роботне цело за науку зоз 230 тисячи динарами финансовало друкованє, односно преклад двох докторских дисертацийох.

Кед подцагнєме смужку обачлїве же Совит наисце роби, а їх робота охабя шлїди. Предсидателє одборох мали инициятиву и нє обавали ше преберац перши крочаї у обласцох за котри су задлужени.