Робота НВУ „Руске слово” за швета – новини, Рутенпрес и администрация

НОВИ САД – З нагоди державного швета Дня державносци, 15. Фебруара, два днї 15. и 16. фебруар нєроботни, та ше нє будзе робиц анї у НВУ „Руске слово”.

Новини „Руске слово“ виду поряднє на пияток 17. фебруара 2023. року.

Аґенция „Рутенпрес” нє будзе робиц лєм 16. фебруара 2023. року, висти буду обявени на пияток 17. фебруара.

Админситрация НВУ „Руске слово” у Новим Садзе нє будзе робиц 15. и 16. фебруара 2023. року.

Пре швето приманє странкох за посмертни оглашки, и други плаценя будзе огранїчене, найлєпше по пондзелок 13. фебруара до 14 годзин, одн. ютредзень – вовторок 14. Фебруара по 10 годзин.

Админситрация НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре тиж нє будзе робиц 15. и 16. фебруара 2023. року, а приманє странкох за посмертни оглашки, и други плаценя тиж будзе огранїчене – пондзелок 13. фебруара до 14 годзин, одн. ютредзень – вовторок 14. фебруара по 10 годзин.