Робота НВУ „Руске слово” за швета

НОВИ САД – Администрация у Руским Керестуре 25. децембра 2023. року нє будзе робиц пре швето Крачун.

Робиц ше нє будзе 1. и 2. януара, а 3 и 4. януара 2024. року од 09 годзин до 14 годзин буду дежурства за роботу зоз странками.

Посмертни оглашки, текст и фотоґрафию, тиж мож посилац на informator@ruskeslovo.com и уплациц на рахунок 160-923244-82 у Интеса банки. Цени посмертних оглашкох 1 польо 800 динари, на 2 поля 1.600 динари.

Число 52 новинох „Руске слово”, остатнє у 2023. року, видзе на пияток 29. децембра. Двочисло 1–2 новинох „Руске слово” видзе на пияток 12. януара 2024. року.

Аґенция „Рутенпрес” нє будзе робиц и нє будзе обявйовац змисти од 30. децембра 2023. року по 8. януар 2024. року.

Администрация у Новим Садзе 25.12.2023. роби порядно. Робиц ше нє будзе 1. и 2. януара, а 3, 4 и 5. януара 2024. року од 09 годзин до 14 годзин буду дежурства за роботу зоз странками. Посмертни оглашки, текст и фотоґрафию, тиж мож посилац на informator@ruskeslovo.com и уплациц на рахунок 160-923244-82 у Интеса банки. Цени посмертних оглашкох 1 польо 800 динари, на 2 поля 1.600 динари.