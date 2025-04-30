Комуналне шмеце ше за Перши май одвожи по стаємним розпорядку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Явного комуналного подприємства „Руском”, обвисцую гражданох Руского Керестура же ше на Медзинародни дзень роботи, на штварток и пияток, 1. и 2. мая, комуналне шмеце будзе одвожиц по стаємним розпорядку.