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Комуналне шмеце ше за Перши май одвожи по стаємним розпорядку

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 14 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Явного комуналного подприємства „Руском”, обвисцую гражданох Руского Керестура же ше на Медзинародни дзень роботи, на штварток и пияток, 1. и 2. мая, комуналне шмеце будзе одвожиц по стаємним розпорядку.

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