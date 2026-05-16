Робота у хторей ужива

Остатнї роки ше пременєло тарґовище услугох краси у нашей жеми, жени вше частейше уходза до поднїмательства през мали, специялизовани бизниси споза хторих скрите вельо вецей од естетики.

Длуги час роздумовала о тирвацей шминки и о тим же би ше у тей роботи любела опробовац. Мария Сушич, дзивоцке Вадаски, воспитачка и гоч гвари же вибрала добру професию, вше частейше єй хибел простор за креативосц, цошка цо би єдного дня могло буц и єй власна робота.

– Роками ме прицаговала естетика и робота з пальцами, та кед сом конєчно пред двома и пол роками одлучела же будзем робиц оберва, односно тирвацу шминку, видзела сом же то анї нє швидка, а анї нє лєгка робота – гвари вона.

На дружтвених мрежох роками провадзела хто цо и як роби, нашла дзивку з Нового Саду хтора нє лєм же єй поробела оберва так як сцела, алє єй познєйше була и менторка. Сушичова мушела прейсц през едукацию хтора тирвала даскельо мешаци. Була то практична робота на штучней скори, онлайн менторство єден на єден и теория.

– Менторка ми гуторела же сом прави штребер, бо сом о шицким детально сцела научиц, а почала сом робиц кед сом була сиґурна же то можем и кед сом зоз супругову потримовку набавела шицко цо потребне – стол, карсцель лампу, пиґменти.., гвари вона и предлужує же перши третман, а после нього и велї други, прешли барз добре.

Укладаня нє мали

И попри тим же ше на роботу у „бюти” индустриї патри як на швидки заробок, на початку треба вельо укладац. Едукация за тирвацу шминку, квалитетни пиґменти, апарати, стерилна опрема, гиґиєнски материял и континуована обука то єдни зоз важних трошкох каждому хто ше сце лапиц до тей роботи.

Собешеднїки з тей индустриї оценюю же початни укладаня за озбильни початок можу буц од даскельо тисячи евра по даскельо дзешатки тисячи, а шицко завиши од уровня едукациї и квалитетней опреми, реґистрованя и салону. Окремне виволанє то факт же клиєнтки нєшка очекую природни випатрунок, а то вимага и вецей знаня, прецизносци и естетского чувства у поровнаню на прешли доминантни упадлїви тренди.

– Мнє найважнєйше же би жени и дзивки були задовольни, и випатрали красше, алє же би и далєй здабали на себе. Наисце сом задовольна бо мам роботи, робим два технїки обервох, тирвацу шминку ґамбох, и барз ми мило же ми мойо жени веря и препоручую ме. Приходза од вшадзи, нє лєм з Нового Саду, а рекламуєм ше и тото цо робим, указуєм на Фейсбуку и Инстаґраму. Помогла ми и єдна искусна менторка з Беоґраду хторей ше пачи моя робота, та ме пред двома мешацами поволала на Дзень тирвацей шминки на Златибор. Наисце озбильно роздумуєм предлужиц учиц о нових технїкох и розвивац ше у тим напряме, гоч сом, щиро, на початку тото нє мала на розуме. Мойо два колеґинї и я сцеме реґистровац студио, єдна опредзелєна за каждодоньову шминку, єй ше удало по конкурсу достац од держави средства за женске поднїмательство, а другей фокус на павучайкох. Увидзиме як ше шицко будзе розвивац, верим же тота приповедка будзе мац добри початок, а док нє зажиє, я и далєй будзем воспитачка, будзем робиц оберва дома, у Новим Садзе, алє и у Коцуре през викенд. Там до родительского обисца приходза и клиєнтки з Вербасу, Руского Керестура…

Тарґовище рошнє, алє рошнє и конкуренция

Бюти индустрия остатнї роки зазначує озбильни рост, дружтвени мрежи ище баржей подшвидшали розвой тарґовища, бо ше велька часц нєшка одвива праве прейґ фотоґрафийох роботох и препорученя клиєнтох. Источашнє, конкуренция постава вше векша. Вше вецей єст спомнути салони, алє и тих хтори дома понукаю таку файту услугох. Економисти наглашую же праве сектор услугох краси постал єден з доступнєйших способох за порушованє микро бизниса, окреме за жени хтори жадаю финансийну самостойносц и додатне жридло заробку. Предносц тота же ше релативно швидко враци уложене. Мария тото потвердзує, свидома же нєпреривно треба провадзиц тренди и укладац до едукациї, а найважнєйше, як гварела, уживац у тей роботи.