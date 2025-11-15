Роботи на церкви у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Закончени роботи на парохийним доме при Церкви Вознесеня Господнього.
По словох митровского пароха о. Иґора Вовка роботи на оправяню парохийного дому при концу. Тих дньох на дом положена изолация и фасада, понеже ше мури 3 три роки сушели од влаги. Пред тим монтиране и ошвиценє. Проєкт финансовала општина Сримска Митровица, а роботи поробело подприємство Ходоба.
Парох о Иґор Вовк гварел же є задовольни и подзековни Богу на шицким цо того року поробене на парохиї, а з тим и як оправени парохийни дом, а додал же ше тераз ище посадзи квеце и попораї церковну салу, а тиж наявел и же ше предлужи зоз оправяньом поверху на помоцним будинку.