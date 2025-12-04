Роботи на Доме култури при концу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботи на санациї закрица и повали над Вельку салу Дома култури при концу, так повесц у закончуюцей фази, медзитим як дознава Рутенпрес, сала нє будзе отворена и того року нє будзе отримани Крачунски концерт.

Шлїдом информацийох, як зме писали концом октобра, предвидзене було же роботи буду закончени за 30 роботни днї, нагадовало ше и можлїве предлуженє у случаю нєвигодней хвилї, алє праве теди зме достали информацию же у децембру будзе шицко закончене.

О процесу роботох детальнєйше нам розтолковал Синиша Ковачевич, власнїк подприємства котре окончує роботи на санациї и реконструкциї закрица и повали. Як гварел, шицко будзе закончене у предвидзеним термину. Велька часц роботох уж поробена, тераз остало лєм доробиц кломферски елементи на закрицу, цо будзе поробене тих дньох.

Як потолковал директор Дома култури Владимир Надь, по законченю роботох будинок муша нащивиц будовательни инспектор и будовательни инжинєр зоз локалней самоуправи, же би дали писане дошлєбодзенє о хаснованю Велькей сали, и потвердзенє же роботи поробени у складзе зоз шицкима законскима предписанями.

По словох директора, представнїки тих двох службох пре други обовязки, найвироятнєйше же нє сцигню обисц будинок Дома култури такой по законченю роботох. Попри тим, зявели ше и дзепоєдни менши нєпредвидзени и нєплановани роботи, за котри будзе потребне обезпечиц дополнююци средства, медзитим то роботи котри нє уплївую на одлуку о дошлєбодзеню за хаснованє.

Праве тих дньох зме дознали же ище нєт условия же би Велька сала була урядово отворена, и же Дом култури нє будзе орґанизовац Крачунски концерт того року. Медзитим, место концерту, Женска и Хлопска шпивацка ґрупа буду знїмац репертоар крачунских шпиванкох у Катедралней церкви св. оца Миколая.