Роботи на отримованю Нового резервоара у Фабрики води

НОВИ САД – ЯКП „Водовод и канализация” Нови Сад почала зоз порядним отримованьом Нового резервоара у Фабрики води, пре наявени роботи од стреди, 30. октобра по пияток, 8. новембра годзен буц слабши прицисок и минималне замуценє води у дистрибутивней системи, гвари ше у обвисценю.

Зоз ЯКП „Водовод и канализация” наявели же то комплексна робота, хтора подрозумює пражнєнє резервоара, умиванє, препатранє исправносци резервоара, дезинфекцию и вимиванє. Слово о порядних периодичних роботох хтори нєобходне закончиц у законски предвидзеним чаше.

Кед ше закончи процес дезинфекциї и вимиваня, почина ше зоз полнєньом резервоара и його уключованє до порядного експлоатацийного режиму. Тиж наявене же до конца рока будзе дезинфикованє и вимиванє и Старого резервоара на Фабрики води.