Роботи у Фабрики води у Новим Садзе

НОВИ САД – На стреду, 22. новембра, буду роботи на реконструкциї цивох у Фабрики води. Прицисок води будзе слабши, а з часу на час и цалком нє будзе води, гвари ше у сообщеню ЯКП „Водовод и канализация” Нови Сад.

Роботи буду тирвац од стреди 22. новембра од шейсц годзин рано по штварток 23. новембер. Док тирваю роботи прицисок води у цалей водоводней мрежи будзе слабши и годно буц и же води анї нє будзе.

Стабилизованє у випоручованю води очекує ше же будзе на штварток у познєйших вечарших годзинох.