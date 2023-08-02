Роботи у новосадским Руским културним центру

НОВИ САД – Док нє почню проби секцийох у Руским културним центру у Новим Садзе, ше оправя просториї. Заменєни табли за струю, положени автоматски осиґурачи, а положени и нови цегелки на уход до Клубу аматерох.

Вяри поробени елаборат зоз хторим препатрени и випитани електрични инсталациї, та тераз заменєни табли за струю, а положени и автоматски осиґурачи. Роботи поробени вєдно зоз Парохию святих апостолох Петра и Павла.

По словох директора РКЦ Владимира Сивча остало ище поцагац струю до даєдних просторийох, так же после велїх рокох обновени дотирвали електрични инсталациї. Планує ше оспособиц просторию у хторей будзе робиц Драмски студио „Звонимир Павлович”, а то велька робота.

Нєдавни бурї знїщели варош, алє нє направели векши чкоди у просторийох РКЦ. Витор одтаргнул капурку на уходзе, а спадли и вецей черепи зоз закрица хторе оправене прешлого року. Тих дньох ше чека майстра же би намесцел черепи, бо премака кед пада диждж.

У Клубу аматерох, на уходзе положени нови цегелки. По словох члена УО РКЦ хтори задлужени за Клуб Ивана Канюха реновирани и дакус пошорени просториї дзекуюци програмом и активносцом на хторих зберани донациї. Положени нови цегелки до тоалетох, а робота покончена дзекуюци вредним руком члена УО РКЦ Владимира Ивана Веви. Канюх ище додал же Клуб отворени кажди дзень од 18 годзин.