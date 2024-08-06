Роботна акция на Гиподроме

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конїцки клуб Русин штредком юлия почал зоз роботну акцию на Керестурским гиподроме. У роботней акциї, хтора ище тирва, a док ше закончи КК Русин и гиподром буду сполньовац условия по спортским правилнїку, участвую члени КК Русин, приятелє, симпатизере и шицки хтори дзечни помогнуц.

По словох предсидателя КК Желька Папуґу по тераз: направена простория за допинґ контролу (гоч Керестур мали штредок и нєт класни обегованя, по закону о спорту ше ю муши мац), потим направени дражки, вимуровани шахт и септичка, надалєй дражка за обегованє премерана, пошорена, подерляна и поровнана, а оспособени и санитарни ґузел.

Планує ше ище по конїцки обегованя доправиц защитну ограду и направиц помоцну дражку з нука гиподрома по хторей будзе исц авто, як би ше оможлївело правилнєйше судзенє.

Средства обезпечени зоз рижних донацийох и спонзорох, а и члени КК Русин помогли пенєжно и материялно.

Конїцки обегованя у Руским Керестуре на гиподроме буду отримани на нєдзелю 18. авґуста.