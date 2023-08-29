Роботна акция у керестурскей гали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штварток, 24. aвґуста. почала роботна акция у школскей спортскeй гали у Руским Керестуре, хтора будзе тирвац даскельо днї, а буду ше окончовац малярско-мулярски роботи меняц цегелки.

Порушовач тей акциї Владимир Чизмар вєдно зоз Драґаном Ковачевичовим, котри задлужени за технїчни ствари у гали, а за малярско-мулярски роботи задлужени Иґор Пап зоз своїма сотруднїками, хтори тоту роботу поробя волонтерски. Материял за роботну акцию финансовал Спортски центер Кула и Подприємство „Изґлед”.

Проєкт роботней акциї у спортско-школскей гали реализовали: спред Водова фест: Владимир Чизмар, Владан Боянович и Наташа Медєши, ремодел и декор: Иґор Пап, Звонко Бучко и Иван Афич, спред спортскей гали: Драґан Ковачевич, з Подприємства „Изґлед”: Михайло Чакан и Владимир Орос, приятелє зоз Прешова: Мартин Поинк Муро и Васо Янїч, а майстор за пасулю бул Мирон Рамач Буро.