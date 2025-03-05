Роботне цeло за младих отримало схадзку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих при Националному совиту Руснацох (НСР) отримало схадзку котру водзел предсидатель Андрей Орос, а на схадзки прилапени прешлорочни Звит о роботи, як и Финансийни и План роботи за наиходзаци рок.

Зоз Звиту за прешли рок дознаваме же Роботне цело финансийно помогло осем розлични проєкти за младих Руснацох, и же три нє сполнєли условия Конкурсу. У Планох за наиходзаци рок визначени подобни змисти котри буду финансийно ускладзени зоз средствами котри буду опредзелєни зоз буджету НСР.

Як досц значне, млади на схадзки указали же буду робиц на власней промоциї медзи младима, и же нєодлуга розпочню кампаню за векшу видлївосц на дружтвених мрежох за цо уж маю пририхтани промотивни материяли.

Попри тим, и Роботне цело за младих будзе активно участвовац и сотрудзовац вєдно зоз одборами НСР и роботнима целами на промоциї упису до Окремного виберанкового списку.

Попри членох Роботного цела, схадзку провадзели и предсидатель Вивершного одбору НСР Славиша Сабадош и секретар НСР Таня Арва Планчак.