Прилапени Звит и План Роботного цела за науку

НОВИ САД – Роботне цело за науку при Националному совиту Руснацох отримало другу порядну схадзку на котрей прилапени записнїк зоз предходней схадзки, потим прилапени Звит о роботи зоз прешлого року, План роботи и Финансийни план за наиходзаци рок.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель др Дюра Гарди, а присутни були члени др Алексей Кишюгас, др Ана Римар Симунович и др Александер Мудри, як и предсидатель Вивершного одбору Славиша Сабадош и секретар НСР Таня Арва Планчак.

Найзначнєйше цо потримало тото Роботне цело, то же обявени два науково роботи, доробени докторски дисертациї доцентки др Ани Римар Симунович Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача, и доцента др Александра Мудрого Terminology related to the raising of domestic animals in the Ruthenian language of Vojvodina (cognitive linguistic approach) котра публикована у Италиї, а преложена є зоз руского язика на анґлийски, як и 8. число наукового часопису Русинистични студиї котре видава Оддзелєнє за русинистику на Филозофским факултету.

По Плану за тот рок догварене же ше їх робота предлужи у истим напряме як и потераз, а насампредз же буду промововац Оддзелєнє за русинистику. Попри тим було слова и о можлївосци реализованя ище єдного проєкта з котрим планую конкуровац за средства зоз покраїнского уровня.