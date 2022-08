РУСКИ КЕРЕСТУР – Предлуженє претаргнутей трецей порядней схадзки Роботного цела за спорт при Националному совиту рускей националней меншини будзе отримана нєшка, 23. авґуста прейґ Зум платформи.

На дньовим шоре будзе иста точка як и на прешлей схадзки отриманей 29. октобра 2021. року у Дюрдьове – Роботне цело вчера, нєшка, наютре.

Схадзка почнє на 19 годзин.

