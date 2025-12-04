Роботни час амбуланти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од 3. новембра у амбуланти у Руским Керестуре дохтор общей пракси роби лєм у єдней змени. Пондзелками амбуланта роби пополаднями од 12:30 до 20 г, а вовторок, стреду, штварток и пияток роби лєм ранша змена од 7 до 14:30 г.

У раншей змени павза од 9:30 до 10 г, а у пополадньовей од 16 до 16:30 г.

Соботу и нєдзелю роботни час скрацени од 7 до 12 годзин.

Як зме дознали, нове же ше препатрунок обовязно заказує на телефонске число 703-336, без заказаного термину можу буц прияти лєм урґентни случаї. Заказац мож и особнє у амбуланти, цо можебуц лєгчейши и сиґурнєйши способ.

Нашо новинаре волали на спомнуте число, та ше нам нє удало достац вязу на даскельо заводи. Истого дня, зоз ситуациї на терену видзели зме же у амбуланти нєт вельо людзох котри чекаю на препатрунок, а на шалтеру нам потвердзени шицки информациї.