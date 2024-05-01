Роботни час новосадских службох и установох през першомайски и вельконоцни швета

НОВИ САД – Велї служби и установи буду мац вименєни роботни час през першомайски и вельконоцни швета.

Служба общей медицини, медицини роботи и педиятриї будзе дежурац на швета у будинку „Йован Йованович Змай” у Улїци Змай Оґнєна Вука 19, од 7 до 19 годзин.

Служба за здравствену защиту женох, Служба за специялистично-консултативну дїялносц, Служба лабораторийней дияґностики и Служба стоматолоґийней здравствене защити нє будзе робиц за швета, тиж нє будзе робиц анї Кол-центер.

Перши роботни дзень на вовторок, 7. мая.

У городзе паркинґ ше нє будзе наплацовац у зонскей системи наплацованя од стреди 1. мая до пондзелку 6. мая.

НС байк система за винаймйованє бициґлох будзе робиц и на швета.

Порядне наплацованє раркираня и реґистрованє хасновательох НС байк системи почнє на вовторок, 7. мая.

Пияци у Новим Садзе од 1. по 6. май буду робиц од 6 до 14 годзин, так як ше роби нєдзелю.

Екипи Служби за зберанє и транспорт одпаду буду робиц по порядней програми роботи. Зо ЯКП „Чисточа” апелую на гражданох же би ше одвичательно справовало кед пребуваю у природи и свойо одрутки одкладали до одредзених кантох за шмеце.

Ґалерия Матици сербскей за нащивительох будзе отворена од 2. по 4. май од 10 по 18 годзин. Мож опатриц актуалну виставу „Инспировани зоз Французку”. Нєроботни днї 1. и 5. май.

Музей сучасней уметносци Войводини будзе отворени од од 1. по 3. май, а нєроботни днї 4. и 5. май.