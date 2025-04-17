Роботни час НВУ „Руске слово” за швета

НОВИ САД – Пре наиходзаце християнске швето Вельку ноц, пияток 18. април и пондзелок 21. април нєроботни днї у Сербиї, Рутенпрес нови вистки поряднє будзе обявйовац од вовторку, 22. априла.

Администрация у Новим Садзе нє будзе робиц 18. и 21. априла, оглашки мож посилац на informator@ruskeslovo.com и уплациц на рахунок 160-923244-82 у Интеса банки.

Администрация у Руским Керестуре тиж робиц нє будзе 18. и 21. априла.

И попри тим, на сайту, у рубрики Руске слово, пририхтани дзепоєдни тексти котри буду обявйовани и през швета.