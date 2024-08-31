Роботни календар за школски 2024/25. рок

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци ище у юнию принєсол правилнїки о школским календаре за основни и стреднї школи на териториї АП Войводини за школски 2024/25. рок.

Покраїнски школски календари усоглашени зоз републичнима, а почитує ше и специфичносци Автономней покраїни Войводини пре числени национални меншини и вирски заєднїци, хтори жию на тим подручу.

Школски рок и у Войводини почнє на пондзелок, 2. септембра 2024. року, а закончи ше на пондзелок, 23. децембра и ма 79 наставни днї.

Друге полроче шицким почина 14. януара 2025. року, а конєц наставного року завиши од наставного плану за основни и стреднї школи.

Цали календар мож опатриц на сайту покраїнского секретарияту, и вименку Правилнїка о школским календаре на тим линку.