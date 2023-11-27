НОВИ САД – Роботня „Музични мозґалици” за дзеци од 7 до 12 роки будзе отримана 28. новембра на 18 годзин у Руским културним центру (Йована Суботича 8) у Новим Садзе. Роботню будзе водзиц музична педаґоґиня Ґабриeла Бенак.

На єдногодзиновей роботнї дзеци годни участвовац у музичних бавискох хтори уплївую на розвой моторичних функцийох. Бависка обдумани так же дзеци розвиваю координацию цела, швидки реакциї, одлуки и тимске бависко.

Орґанизатор ЕУ Инфо Поинт Нови Сад.

Участвованє ше нє наплацує и предзнанє нє потребне, лєм добра дзека и обовязна приява на тим линку.