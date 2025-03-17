Интересантна роботня зоз сликовнїци „Наша свадзба”

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” у Вербаше всоботу пополадню, 15. марца отримана роботня за дзеци зоз сликовнїци „Наша свадзба” зоз роботну теку.

На роботнї участвовали дзеци хтори у вербаских школох руски язик уча як виборни предмет, а през роботню их водзела редакторка часописа „Заградка” Ясмина Дюранїн и їх учителька Славица Мали.

Вербаским школяром спомнута сликовнїца представена през роботнї у котрих приказани обичаї рускей свадзби, свадзебного облєчива, а указани и числени свадзебни фотоґрафиї зоз вецей руских местох.

Школяре дзечнє участвовали у роботньох, а мали нагоду здогаднуц ше свадзебних обичайох котри знали або за котри чули, як и видзиц предмети котри ше на свадзбох хаснує, як цо то свадзебни ручнїки з розмарию, млодов венєц, тирсовку и пантлїки, и инше. По законченей роботнї наймладши одпатрели и анимацию сликовнїци котра ше находзи на интернет боку „Руского слова”.

Школяре на концу промоциї достали прикладнїк новей сликовнїци вєдно з роботну теку, хтори вишли як 11. и 12. у едициї „Заградка”, за хтору материял пририхтала и тексти написала Мая Зазуляк Гарди, а илустрациї зробела Аня Заґоричник. Сликовнїца обявена дзекуюци средством зоз Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї.