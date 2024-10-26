Роботня о Безпечносци дзецох у позарядових ситуацийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк вчера отримана роботня на тему „Безпечносци дзецох у позарядових ситуацийох”, дзецом першей и другей класи основношколского возросту котру отримал Владимир Будински, професийни огньогашец зоз огньогасней єдинки у Кули.

З тоту роботню у Школи почал нови проєкт з меном „Вєдно и безпечно през дзецинство” котра часц проєкту цо го вєдно порушали Министерство просвити и Министерство нукашнїх дїлох.

Проєкт у двох часцох будзе реализовани за шицки возрости у обидвох полрочйох у школским 2024/2025. року, а предлуженє є прешлорочного подобного проєкту котри указал добри резултати у подручу безпечносци наймладших.

Циль и терашнього проєкту освидомйованє школярох о пошлїдкох насилного справованя у реалним и виртуaлним окруженю и подобне, та же би цо вецей научели як безпечно участвовац у транспорту и як ше справовац у позарядових ситуацийох.