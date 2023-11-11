РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме школярох Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”, 7. новембра отримана роботня о безпечносци на интернету, на хторей участовали штредньошколци змесцени у интернату.

Роботню реализовала Изабела Раскович, дипломовани психолоґ и вонкашнї сотруднїк за насилство у Министерстве просвити, Школскей управи зоз Зомбора, а у рамкох проєкту „Безпечно на мрежи” котри Школа „Петро Кузмяк” витворює з потримовку Покраїнского секретарияту за образованє.

Школяре на роботнї мали нагоди упознац ше зоз формами насилства и їх превозиходзеньом у онлайн просторе.

Роботню и госцинску привитали директорка Школи Наталия Будински и педаґоґиня Любица Няради.