Роботня о китайским и руским народним облєчиве (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Дзецинского тижня у Школи „Петро Кузмяк” вчера отримани Єшеньски крос, а вовторок 7. октобра були интересантни змисти, квиз Забавна математика и Роботня о народним облєчиве, котру домашнї витворели зоз госцами з Конфучийового институту универзитету у Новим Садзе.

Прей квизу Забавна математика домашнїм осмаком штредньошколци тиж отримали промоцию двох напрямох у їх школи, а то ґимназия на руским и сербским язику и напрям туристично-готелиєрски технїчар.

Нєкаждодньова у Школи була и роботня о народним облєчиве котру вєдно з домашнїма витворели лекторе зоз Конфучийового институту з Нового Саду. Присутни були и директорка Институту професорка Чен Сйу, и директорка домашнєй Школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински.

Вони з тей нагоди троїм школяром керестурскей Школи, Исакови Новтови, Каролини Пап и Анити Чизмар уручели сертификати понеже нєдавно успишно положели основни уровень знаня китайского язика котри учa на школскей секциї цо ю водзи професорка китайского язика Мая Брекайло.

Штредньошколцом и осмаком представене традицийне китайске облєчиво, хторе могли и випробовац, а тиж и нашо руски народни шветочни шмати котри зоз школярами пририхтала Любица Няради. Тиж Исак Новта товаришом пренєсол упечатки зоз свойого путованя до Китаю, дзе пребувал прешлого лєта як член секциї китайского язика у керестурскей Школи.

У школским голу виложени и подобово роботи т.є. стрипи, школярки Лани Штранґар, як и други панои котри пририхтали школяре на рижни спомнути теми. У нїзших класох основней школи вчера бул дзень за заєднїцке бависко, цо вихасновали и дзеци у предлуженим пребуваню.