Роботня о нєматериялним културним скарбу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” 18. октобра отримана перша роботня зоз школярами у рамикох проєкту „Нєматериялни културни скарб” котри реализує Музей Войводини у сотруднїцтве з националнима заєднїцами.

Роботня була на тему Тамбурашка музика, цо єден з двох елементох нєматериялного скарбу, попри вельконоцних обичайох пошвецаня пасхи, котри фаховци Музею того року обробели и пририхтали, а влонї и иницирали же би ше их уписало до Националного реґистру нєматериялного скарбу Републики Сербиї.

Роботню у хторей участвовали школяре пиятей класи, водзели фаховци, етнолоґове з Музею Войводини Татяна Буґарски и Александар Антунович и професорка тамбури Милица Лерич.

Сотруднїцтво тих двох институцийох на чуваню нєматериялного скарбу привитала директорка Школи Наталия Будински, а у рамикох того проєкту би мали буц и други заєднїцки активносци.

Проєкт Нєматериялни културни скарб Музей Войводини витворює з потримовку Министерства култури и информованя Републики Сербиї, а на нїм сотрудзує з велїма субєктами котри важни за пестованє и чуванє того скарбу.

