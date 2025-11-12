Роботня у Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохиялни Каритас церкви св. о. Миколая зоз Руского Керестура бул домашнї Анити Ґовля и єй сотруднїци Любки Малацко зоз Каритасу зоз Нового Саду, хтори 83 дзецом отримали успишну еколоґийну роботню на хторей було школярох шицких возростох, а тинейджере помагали.

На роботнї дзецом отримане преподаванє, а вец роботнї и вежби як рециклирац, правилно порозподзельовац шмеце.

Циль роботнї же би дзеци розвили еколоґийну свидомосц, и же би були одвичательни ґу животному штредку, а так и ґу ближнїм.

Дзеци и представительох новосадского Каритасу привитал парох о. Владислав Варґа.