Роботня у Карпатох

ВЕРБАС – У Вербаше у просторийох КПД Карпати, всоботу, 25. октобра отримана роботня за школярох хтори у вербаских школох ходза на виборну наставу руского язика, а на роботнї було 34 школярох.

Координатор проєкта Мой швет Роботне цело за младих националного совиту Руснацох хтори требал буц реализовани прешлого року, алє остал за тот.

Соботову роботню водзела наставнїца руского язика Славица Мали, хтора у вербаских школох учи дзеци по руски.

Школяре представели швет таки яки го вони видза и роботня була барз успишна, a велї родичи тиж були на роботнї.