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Удатна роботня з нагоди Велькей ноци

автор Ан. Медєши, фото: А. Планкош
автор Ан. Медєши, фото: А. Планкош 19 Опатрене

КУЛА – З нагоди наиходзацого християнского швета Велькей ноци, у просторийох Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” у Кули всоботу отримана креативна роботня за дзеци.

Роботню орґанизовал нєдавно вибрани предсидатель Дружтва, Александар Планкош, а циль роботнї, национално освидомиц руски дзеци у Кули, односно упознац их зоз рускима обичаями и традицию наиходзацого швета.  

З тей нагоди, позберали ше тринацецеро дзеци, основношколского возросту, а дзекуюци и наставнїци руского язика як виборного предмету, Тамари Хома, як и Цецилиї Мудри хтора на вецей заводи у Дружтве орґанизовала подобни роботнї.

Попри фарбеню и цифрованю писанкох, дзецом ше представело и як ше пририхтує пасхалне єдзенє, а потим го дзеци мали нагоду и коштовац.

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