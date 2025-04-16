Удатна роботня з нагоди Велькей ноци

КУЛА – З нагоди наиходзацого християнского швета Велькей ноци, у просторийох Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” у Кули всоботу отримана креативна роботня за дзеци.

Роботню орґанизовал нєдавно вибрани предсидатель Дружтва, Александар Планкош, а циль роботнї, национално освидомиц руски дзеци у Кули, односно упознац их зоз рускима обичаями и традицию наиходзацого швета.

З тей нагоди, позберали ше тринацецеро дзеци, основношколского возросту, а дзекуюци и наставнїци руского язика як виборного предмету, Тамари Хома, як и Цецилиї Мудри хтора на вецей заводи у Дружтве орґанизовала подобни роботнї.

Попри фарбеню и цифрованю писанкох, дзецом ше представело и як ше пририхтує пасхалне єдзенє, а потим го дзеци мали нагоду и коштовац.