Роботня за дзеци „Кухня то школа” отримана у Вербаше

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше всоботу пополадню, 11. фебруара, отримана роботня „Кухня то школа” зоз редакторку дзецинского часописа „Заградка” Маю Зазуляк Гарди и Любицу Няради. На роботнї участвовали дзеци хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури, зоз учительку Славицу Мали, а присуствовали и школяре котри ходза на годзини українского и мадярского язика.

През интерактивну роботню зоз Маю Зазуляк Гарди дзеци могли превериц свойо знанє о кухнї, а пущана им и музична анимация сликовнїци „Кухня”. После того, Любица Няради зоз дзецми отримала кухарску роботню у котрей дзеци пробовали правиц пироги и шульканци зоз цеста.

На концу роботнї, дзецом подзелєни и пригодни дарунки. Тиж, того дня за вредних школярох орґанизаторе порихтали и закуску, та наймладши коштовали и даєдни руски єдла, як цо капушнїки, белюши.

У рамикох проєкту „Кухня то школа” концом 2021. року видата тота, того дня представена, сликовнїца зоз вифарбйованку „Кухня” як 6. и 7. кнїжка у едициї „Заградка”. Авторе писньочкох у сликовнїци Агнета Бучко Папгаргаї, Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї, Юлиян Пап, Мелания Римар, Ирина Гарди Ковачевич и Оксана Мудри Недич, док Мария Ковачевич авторка илустрацийох у сликовнїци и вифарбйованки.

Попри Вербасу, роботня прешлого року отримана и у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове, Бикич Долу и Новим Садзе. Проєкт НВУ „Руске слово” „Кухня то школа” финансийно потримал Буджетски фонд за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї, а на отриманей роботнї зоз вербаскима школярами присуствовала и Олена Папуґа котра теди була державни секретар.