Роботня за дзеци на початку тогорочней „Коцурскей жатви”

КОЦУР – У просторийох Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре вчера, 19 юлия, отримана роботня за дзеци, односно перша провадзаца програма на тогорочней „Коцурскей жатви”, зоз чим и почала тота 44. културна манифестация.

У предполадньових годзинох орґанизаторе спомнутей културней манифестациї спред КУД „Жатва” вєдно зоз предсидательку Етно клубу Аранку Медєши, привитали красне число дзецох котри ше пришли дружиц, алє и дацо научиц.

Тема отриманей роботнї була „Руски облєчива”, та так на напочатку роботнї дзеци бавели бависко мемориї дзе им задаток бул одгаднуц о чим того дня буду бешедовац. Потим вєдно зоз орґанизаторами бешедовали о хлопским, женским и дзивоцким облєчиве, а спомнути були и баршонь и фитюла. Вецей о тим им погуторела Медєшова, котра им у просторийох Етно клубу указала як випатрала фитюла, а потолковала им и котри ше хасновало за розлични нагоди.

По словох Марка Буили, котри роботню за дзеци обдумал и водзел, одволало ше наисце красне число дзецох. После одбавених бавискох и бешеди у Етно клубу, наймладши креирали фитлюли по своєй задумки – зоз паперу вистригнути облїпковали зоз житом, кукурицу, ришкашу и рижнима другима материялами. Фитюли котри дзеци направели, як гварел Буилов, буду виложени у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох же би их нащивителє манифестациї могли и видзиц.

Хвильки у Етно клубу наймладши препровадзели у интересантним и приємним друженю, и як визначели на концу, уж ше радую даєдней шлїдуюцей роботнї.