Роботня за дзеци перша програма на тогорочней „Коцурскей жатви”

КОЦУР – У рамикох тогорочней културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуца младих у Коцуре вчера, 14. юлия, у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох отримана и перша єй провадзаца програма – роботня за дзеци.

У предполадньових годзинох предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали привитала наймладших на роботнї зоз тему „260 роки од приселєня Руснацох до Коцура”.

Роботня почала зоз бависком асоцияцийох, дзе тиж була тема присельованє Руснацох до Коцура, та през бависко, на интересантни способ дзеци научели и дацо нове о тей подїї. Потим наймладши на тоту тему, як и на тему жатви, правели рижни колажи, рисовали, а инспирацию могли найсц и на числених фотоґрафийох зоз предходних манифестацийох и наступох Дружтва котри виложени у Подручней канцелариї.

По словох Марини Тодич, котра роботню обдумала и водзела, одволало ше красне число дзецох, крашнє ше дружели и препровадзели интересантни и приємни хвильки.

На концу роботнї наймладши ше ошвижели зоз соком и лакотками, бешедовали, а як ше зложели з ошмихами на тварох – з нєсцерпеньом чекаю шлїдуюцу подобну роботню.