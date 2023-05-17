Роботня за школярох як ше охранїц од огня

МОРОВИЧ – Сотруднїцтво Општини Шид и Каритасу Нови Сад вчера предлужене зоз едукативну роботню за школярох и наставнїкох у рамикох проєкту „Зменшованє ризику од природних катастрофох”.

Роботня витворена медзи Каритасом и Сектором за позарядово ситуациї Министерства нукашнїх дїлох за школярох и наставнїкох ОШ „Филип Вишнїч” зоз Моровичу и Вишнїчева.

Роботня витворена з помоцу Огньогасно спасительного oдзелєня Шид на тему защити од огня, а присутни видзeли опрему, превозки и указуюцу вежбу як ше гаши огень, а достали и едукативни материял на тему охрани од приридних нєщесцох.