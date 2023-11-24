Роботнї Червеного крижа и полициї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера отримани роботнї за першокласнїкох и школярох осмей класи котри пририхтали представителє Червеного крижа з Кули.

За першокласнїкох роботня ше волала „Помоцко”, а облапела активносци з котрима ше занїма тота найстарша шветова гуманитарна орґанизация. Червени криж у своєй дїялносци окончує и превенцию велїх нєприлапююцих дружтвених зявеньох, а єдна з нїх то и хороти зависносци. О тей теми преподаванє слухали школяре осмей класи.

Дзень пред тим за наймладших школярох першей и другей класи представитель транспортней полициї отримал роботню на тему їх безпечного участвованя у транспорту, а у рамикох проєкту „За щешлївше дзецинство” хторе витворює Министерство просвити.