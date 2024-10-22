ВРНЯЧКА БАНЯ – Початком прешлого тижня отримана Рочна конференция наставнїкох Досцигнуца младих у Сербиї и Мейкерс лаб конференция на котрих участвовали директорка Школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура Наталия Будински и професорка Валентина Русковски.

Тема конференциї була „Як до инициятивней учальнї”, а учашнїком приклади добрей пракси указали преподаваче зоз жеми и иножемства.

Окрем преподаваньох, направене огляднуце на реализовани проєкти у прешлим школским року, як и план за тот школски рок, у котрим учашнїкох обчекую нови мейкерс виволаня.