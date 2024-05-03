Рочна схадзка РКУД „Др Гавриїл Костельник”

КУЛА – Руске културно-уметнїцке дружтво „Др Гавриїл Костельник“ отримало вовторок, 30. априла Рочну скупштину у просторийох дружтва з початком на 18 годзин. На дньовим шоре було прилапйованє звитох и задзекованє предсидательки Амалиї Ковач на тоту длужносц.

Схадзку водзела предсидателька Дружтва Амалия Ковач, а на дньовим шоре було прилапйованє финансийного звита за 2023. рок, роботни звит за прешли рок, як и план роботи за тот, 2024. рок.

После констатациї же Дружтво константо робело и каждого мешаца мало даяки збуваня, дотерашня предсидателька задзековала на свою функцию зоз обгрунтованьом же вецей тоту функцию нє годна окончовац пре, гоч красни, заш лєм вельки обовязки котри тота функция вимага.

На концу схадзки порадзене же Ковачова на тей функциї останє покля ше нє почню витворйовац проєкти котри у тим року Дружтво започало и понукла помоц свойому нашлїднїкови котрого ище треба пренайсц.